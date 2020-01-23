2000 doğumlu askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Şubat 2020 celp dönemi duyurusu yayımlandı ve merak edilen sorular yanıt buldu. İlk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin MSB'nin celp duyurusuna takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2000 doğumlu askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Şubat askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

2000 DOĞUMLU ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şubat 2020 askerlik yerleri için geri sayım başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Silahaltına alınacak yükümlüler 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...