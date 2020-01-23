POMEM mülakat sonuçlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 14-25 Ekim tarihleri arasında başvurular alınmış, 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihlerinde ise sözlü mülakatlar gerçekleştirilmişti. Lisans düzeyinde 11 bin erkek aday, önlisans düzeyinde 4 bin 300 erkek aday ve 6 bin 200 kadın aday olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara katılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, EGM PA 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecanla Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları için tarih belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.