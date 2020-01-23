Askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/1 celp döneminde silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerlerini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Şubat 2020 askerlik yerlerinin tarihi açıklandı. MSB'nin duyurusunun ardından, askere gidecek yükümlüler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Yazımızdan 2020 Şubat celp dönemine dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (ŞUBAT 2020)

Şubat 2020 askerlik yerleri için geri sayım başladı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Silahaltına alınacak yükümlüler 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...