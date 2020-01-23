Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla açtığı davada; Nazlı Ilıcak'ın yurt dışına kaçırılmak istendiğine yönelik şüpheli ifadeleri yer aldı.

SERHAT ILICAK, ASKERİ DARBEDEN İKİ GÜN SONRA NAZLI ILICAK'IN YURT DIŞINA ÇIKARILMASINI İSTEMİŞ!

Şüpheli Seda Chamatzoglou; Ali Can isimli şahısla Serhat Ilıcak vasıtasıyla tanıdığını, Bodrum'a gittiğinde Serhat Ilıcak ile Bodrum'da görüştüklerini, askeri darbeden iki üç gün sonra Nazlı Ilıcak'ı yurt dışına göndermeleri gerektiğini söylediğini anlattı.

Bodrum'da Fanos isimli gemi ve yat acenteliği yapan Seda Chamatzoglou; şunları söyledi:

"Serhat Ilıcak beni Ağustos ayı içerisinde telefon ile aradı. Çok değerli bir yazar arkadaşının olduğunu, bu şahsın mutlaka kaçak yollardan yurt dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. Bende 'Bakarız abi' diye geçiştirdim. Onu da kırmak istemedim çünkü benim müşterilerimden olduğu için sadece geçiştirdim. Sonrasında Kos adasında bulunduğu bir gün telefon görüşmesi yaptı. Ben de o sırada yanındaydım. Bir anda suratı değişti, morali bozuldu. Bende kendisine ne olduğunu sorduğumda 'Enver Altaylı teslim olmuş ya' dedi. Ben de kendisine 'Enver kim?' diye sorduğumda 'Sana geçenlerde söylediğim yazar' dedi. Bu konuşmadan sonra Serhat Bey Bodrum'a geri döndü. Ben de birkaç gün sonra Bodrum'a işlerimi takip etmek için gittim. Evimde otururken Serhat Bey beni telefondan aradı ve 'Müsaitsen görüşelim' dedi. Ben de kendisine evde olduğumu aracımın olmadığını söyledim. O da bana 'Ben şoförü gönderiyorum, seni alsın' dedi. Şoför beni almaya geldi ve Serhat Beyin Bodrum'da bulunan yazlığına akşam yemeğine götürdü. Yemeği yedikten sonra ben ayrılmak istediğimi söyledim. O da bana yazlığın çıkışına kadar eşlik etti. Burada Serhat Bey bana 'Enver Beyin damadı var, bunu mutlaka kaçak yollardan yurt dışına çıkarmamız lazım bu konuda bize yardımcı olur musunuz?' dedi. Ben de kendisine yine daha önce söylediğim gibi yapmamak için 'Hallederiz' diyerek geçiştirdim. Ancak kesinlikle bu yönde bir çalışmam olmadı. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Serhat Ilıcak bildiğim kadarı ile Nazlı Ilıcak'ın akrabası olduğunu, Almanya'da matbaacılık işleri ile uğraştığını, aynı zamanda Almanya vatandaşı olduğunu biliyorum. Nazlı Ilıcak'ın yurt dışına kaçırılması için de bana geldi, yine aynı tavrı sergilediğimden Nazlı Ilıcak bana söylediğinden iki gün sonra Bodrum'da yakalandı."

ILICAK, BODRUM'DA YAKALANDI

Nazlı Ilıcak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılandı ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Temmuz 2016 tarihinde aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Nazlı Ilıcak, 26 Temmuz 2016 tarihinde Muğla'nın Bodurum ilçesinde gözaltına alındı ve 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019 tarihinde Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verdi. (Kenan Kıran-Sabah)