Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. MSB tarafından 2020 yılı bedelli askerlik kılavuzu yayımlandı. Böylelikle, başvuru tarihi ve ücreti ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti 2020 ne kadar? MSB Bedelli askerlik şartları nedir? İşye yeni bedelli askerlik fiyatı ve yaşı...

2020 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL olarak belirlendi.

01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel daha sonra duyurulacak.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek.

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