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  • 23.01.2020 12:43
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 12:43

Son dakika: 'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haberi... ve jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 3 noktada toprağa gömülü 31 çuval ve 8 bidon içerisinde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine baskın!

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı kenevir ekiminden elde edilen yüklü miktarda toz esrarın arazide toprak altına gömerek gizlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla müşterek ilçesi kırsal Yalaza Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin katıldığı operasyonda, 3 noktada toprağa gömülü 31 çuval ve 8 bidon içerisinde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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