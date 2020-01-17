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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 20:13

Son dakika: Bakanlık duyurdu: uyruklu 4 'lı terörist sınır dışı edildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, uyruklu 4 'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu. Açıklamada, 11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 179 olduğu belirtildi.

Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, uyruklu 4 'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.

ÜLKESİNE İADE EDİLEN YTS SAYISI 179 OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 4 Almanya uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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