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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışında 3 hastane daha açılıyor

, dünyaya şifa dağıtıyor. Yurt dışındaki 12 hastane ile yaralar sarılıyor. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 3 hastane daha açılıyor. Kırgızistan, Gazze ve 'da açılacak olan hastanelerle yurt dışındaki tam teşkilatlı hastane sayısı 11'e yükselecek.

Çare Türkiye
Başkan 'ın Somali'deki hastaların özel uçakla 'ye getirilmesi talimatıyla gözlerin yeniden çevrildiği Türk Dostluk Hastaneleri, bulundukları ülkelerde yüzlerce hayat kurtarıyor. 'nca yürütülen bu sağlık hizmetleriyle son 10 yılda 60 bine yakın muayene ve 15 bine yakın ameliyatın yapıldığı hastaneler, mazlum ve mağdurların buluşma noktası oldu. İç savaşın yaşandığı Suriye'nin , Azez, Cerablus, Çobanbay ve Mare bölgelerinde 2017'nin sonunda kurulan hastaneler ile Nijerya, Somali, Sudan ve Bangladeş'teki hastanelerde muayene, ameliyatlar yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla inşaatına başlanılan ve aracılığıyla yapımı süren üç hastane daha geliyor. Kırgızistan, Gazze ve 'da açılacak olan hastanelerle yurt dışındaki tam teşkilatlı hastane sayısı 11'e yükselecek.



TOPRAK DEDE İÇİN TAZİYE
Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.



Türkiye Libya'dan Sudan'a, Somali'ye kadar birçok ülkeye şifa oluyor.


TÜLAY CANBOLAT

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