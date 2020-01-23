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FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında karar açıklandı

FETÖ'nün tele-kulaklarının yargılandığı 211 sanıklı "VİP" usulsüz dinleme davasında karar çıktı. Gazeteci, iş insanı, siyasetçilerden oluşan 402 kişiyi dinleyen İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek 45 yıl, eski polis şefi Ali Fuat Yılmazer ise 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim kulak çekti
FETÖ'nün tele-kulaklarının yargılandığı 211 sanıklı "VİP" usulsüz dinleme davasında karar çıktı. Gazeteci, iş insanı, siyasetçilerden oluşan 402 kişiyi dinleyen İstihbarat Dairesi eski Başkanı Ramazan Akyürek 45 yıl, eski polis şefi Ali Fuat Yılmazer ise 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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