Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Afetlere karşı kurumlarımız daima hazır ve teyakkuz halindedirler. Depremin hissedildiği bölgelerde ilgili kurumlarımız tüm tedbirleri almış ve gerekli çalışmaları yürütmektedirler." ifadelerini kullandı.
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