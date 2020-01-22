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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 01:35

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan için "geçmiş olsun" mesajı

Son dakika haberine göre , 'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki den dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.


, 'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki den dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Afetlere karşı kurumlarımız daima hazır ve teyakkuz halindedirler. Depremin hissedildiği bölgelerde ilgili kurumlarımız tüm tedbirleri almış ve gerekli çalışmaları yürütmektedirler." ifadelerini kullandı.

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