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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 15:35

Son dakika: Başbakanı Merkel yarın ’ye geliyor

Gelen son dakika haberine göre Başbakanı , Başkan Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere yarın ’ye geliyor.

Merkel yarın Türkiye’ye geliyor!

Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi , mız Sayın 'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2020 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Almanya'nın Temmuz ayı itibariyle başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları, görüşmelerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alacaktır. İkili ilişkilerin yanısıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölyenin teşrifleriyle gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır."

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