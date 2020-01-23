2023 seçimine yeni düzen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yasalarda değişiklikler yapıldı. Siyasi partiler ve seçim yasaları da 2023'e kadar ele alınacak. Bu süreçte yüzde 10 baraj sisteminin korunmasından ittifaklara ilişkin kurallara kadar her konu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yasalarda değişiklikler yapıldı. Siyasi partiler ve seçim yasaları da 2023'e kadar ele alınacak. Bu süreçte yüzde 10 baraj sisteminin korunmasından ittifaklara ilişkin kurallara kadar her konu masaya yatırılacak. TÜM MANŞETLER