Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yasalarda değişiklikler yapıldı. Siyasi partiler ve seçim yasaları da 2023'e kadar ele alınacak. Bu süreçte yüzde 10 baraj sisteminin korunmasından ittifaklara ilişkin kurallara kadar her konu masaya yatırılacak.
- Güncel
- 23.01.2020
- Gazete
2023 seçimine yeni düzen
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yasalarda değişiklikler yapıldı. Siyasi partiler ve seçim yasaları da 2023'e kadar ele alınacak. Bu süreçte yüzde 10 baraj sisteminin korunmasından ittifaklara ilişkin kurallara kadar her konu masaya yatırılacak.
- Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem
- DEAŞ'ın Cumhuriyet'in 100. yılı planı ortaya çıktı!
- Son karar Yargıtay’dan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.