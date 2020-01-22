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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 12:48

Son dakika: lere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te! Bekçiler kimlik sorabilir mi?

Son dakika haberi... , çarşı ve mahalle lerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

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