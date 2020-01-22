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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:39

belediye başkanlarını yakın takibe aldı! Başkan Erdoğan 'Bizzat takip edeceğim' demişti

Başkan Erdoğan yerel yönetimleri yakından takip edeceklerini söylemişti. tarafından hazırlanan akıllı yerel yönetimler sistemi ile Erdoğan'ın işaret ettiği gibi belediye başkanlarının icraatlarının yakın takibe alındığı belirtildi. Belediyelerle ilgili pek çok konu da sistem üzerinden görülebiliyor.

AK Parti yakın takibe aldı!

Başkan 'ın daha önce li belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini söylemesinin ardından, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediye başkanlarını "Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi" ile takip etmeye başladı.

Bu kapsamda dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri giriyor. Sistemden belediyede kaç personel çalıştırıldığı, İller Bankasından gelen paranın ne kadarını personele ne kadarını hizmete ayrıldığı, belediyenin borçlanma bilgileri, altyapı giderlerine ne kadar bütçe ayırdığı da izlenebiliyor.

AKSAYAN PROJEYE İÇİN UYARI YAPILIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sistem, vaatleri de bire bir takip ediyor. Eğer belediye başkanı vadettiği projeyi belirlediği zamanda bitirmezse sistem ikaz veriyor ve belediye başkanı tarafından uyarılıyor. Genel Merkez, başkanı arayarak projenin neden yavaş gittiğini soruyor; bunun bir an önce bitirilmesi gerektiğini bildiriyor.

YERİNDE DENETİM BAŞLADI
Sistemin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları da sahada başkanları birebir denetliyor. Denetimler sırasında aksaklıklar görüldüğünde başkan hemen uyarılıyor. Tüm bu adımları sadece Genel Merkezin değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sistem üzerinden takip ettiği belirtildi.

sayesinde başkanlara online karne de verilecek. Ancak başkanlar sistem üzerinden bu karneleri ve başarı ortalamaların takip edemeyecek. Bilgiler sadece Genel Merkezde tutulacak.

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