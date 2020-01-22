Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.01.2020 16:46
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 16:51

Sadi Güven'den sonra Yeni Başkanı kim olacak? YSK üyeliği için Danıştay'daki seçim süreci tamamlandı

Yüksek Seçim Kuruluna () Danıştay'dan üç üye belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı. Danıştay'dan Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilenler, Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek oldu.

YSK üyeliği için Danıştay'daki seçim süreci tamamlandı

Danıştaydan Yüksek Seçim Kuruluna () üç üye belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca, YSK Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay kontenjanından kurula üç üye belirlenmesi için yapılan ve 16 Ocak'ta başlayan seçimlere devam edildi.

Sabahki oturumda üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla Kurul üyeliğine seçilen Ali Ürker ve Battal Öğüt'ün ardından, öğleden sonraki oturumda adaylardan Ekrem Özübek yeterli oyu aldı.

Böylece YSK'nin Danıştaydan seçilen yeni üyeleri Ürker, Öğüt ve Özübek oldu.

Diğer adaylar Hasan Önal ve Bilge Apaydın'ın yeterli oyu alamadığı seçimlerde, Adil Memiş de dün adaylıktan çekilmişti.

YARGITAYDAKİ SEÇİMLER YARIN DEVAM EDECEK
Yargıtaydan 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerde de Ahmet Yener ve Mahmut Akgün, YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtaydan bir üyenin daha belirlenmesi için seçimlere yarın devam edilecek.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin, Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri yarın dolacak.

Yeni üyeler, 24 Ocak'ta göreve başlayacak. Kurul, seçilen yeni üyeleriyle toplanarak kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan belirleyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSadi Güven'den sonra Yeni YSK Başkanı kim olacak? YSK üyeliği için Danıştay'daki seçim süreci tamamlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri