CHP, Kanal İstanbul için "Hadım eder" dedi. Herkes gülmekten yere serildi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin olmadığı belgelendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gözünü dikti. Çevresindeki yol inşaatlarına son verdi. Millet isyan etti.
GÜNDE 33 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK
6 bloktan oluşan hastane, geçit vermeyen yollar arasında adeta ada gibi kaldı. Yarım kalan yollardaki toprak kayması ise çileyi daha da artırdı.
16 MİLYON İÇİN SADECE SLOGAN ATIYORUZ
Erkem İmamoğlu, İstanbul'u "16 milyon için çalışıyoruz" afişleriyle donattı. Laftan başka icraat yapmadı. Verdiği sözler havada kaldı.
VATANDAŞ ÇARESİZ
FUAT KESİM: Yollarımız kapandı, mağdur olduk.
AYET AYDIN: Şikayetimizi ilettik ilgilenmediler.
İRFAN KOÇ: Sıkıntı çekelim diye yapmıyorlar.
HASAN HÜSEYİN KAFALI: Bu çileyi hak etmiyoruz.
MEHMET ŞAHİN: Kanal İstanbul hadım ediyorsa hastane şart değil mi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gözünü dikti. Çevresindeki yol inşaatlarına son verdi. Millet isyan etti.
GÜNDE 33 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK
6 bloktan oluşan hastane, geçit vermeyen yollar arasında adeta ada gibi kaldı. Yarım kalan yollardaki toprak kayması ise çileyi daha da artırdı.
16 MİLYON İÇİN SADECE SLOGAN ATIYORUZ
Erkem İmamoğlu, İstanbul'u "16 milyon için çalışıyoruz" afişleriyle donattı. Laftan başka icraat yapmadı. Verdiği sözler havada kaldı.
VATANDAŞ ÇARESİZ
FUAT KESİM: Yollarımız kapandı, mağdur olduk.
AYET AYDIN: Şikayetimizi ilettik ilgilenmediler.
İRFAN KOÇ: Sıkıntı çekelim diye yapmıyorlar.
HASAN HÜSEYİN KAFALI: Bu çileyi hak etmiyoruz.
MEHMET ŞAHİN: Kanal İstanbul hadım ediyorsa hastane şart değil mi!
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