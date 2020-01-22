22 Ocak hangi suçlara af gelecek? Sorusu arama motorlarında merak ediliyor. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin taslak metni hakkında açıklama geldi. Hangi suçların düzenleme kapsamına alınacağı , hangilerinin alınmayacağı belli oldu. İşte infaz düzenlemesi detayları. Söz konusu düzenleme , soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan dosyaları kapsamayacak. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tutuklu yargılananların tutukluluk hali devam edecek. Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

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