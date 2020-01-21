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  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:06

: merkezli 4 ilde / u: 25 gözaltı kararı

haberi... merkezli 4 ilde terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için 4 ilde başlatıldı.

İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için 4 ilde başlatıldı.

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