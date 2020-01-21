PKK sevici nefret saçtı Türkiye düşmanlığı ve PKK seviciliğiyle bilinen Alman vekil Sevim Dağdelen, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Libya'ya girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Yayında konuk olan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dağdelen'in Türkiye'ye karşı bu nefret dolu sözlerini dinlerken şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye düşmanlığı ve PKK seviciliğiyle bilinen Alman vekil Sevim Dağdelen, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Libya'ya girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Yayında konuk olan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dağdelen'in Türkiye'ye karşı bu nefret dolu sözlerini dinlerken şaşkınlığını gizleyemedi. TÜM MANŞETLER