ELEBAŞI VAKFIN İSMİNİ DE 'ALTIN NESİL' KOYMUŞ

Emniyet'in FETÖ sözlüğüne göre, terör örgütü 'Altın Nesil' adı altında tek tipleştirilmiş örgüt mensupları yetiştirmeyi hedefliyor. FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de kaldığı çiftliğin bağlı olduğu vakfın adına 'Altın Nesil' (Golden Generation) verilmesinde de bu hedefin etkili olduğu belirtiliyor.

FETÖ ELEBAŞININ HARACININ ADI 'AMERİKA ÖŞRÜ'

Türkiye'de bulunan örgüt mensupları tarafından toplanan himmet gelirleri ve örgütün diğer finansal kaynaklarından FETÖ elebaşına da pay ayrılırken bu pay 'Amerika Öşrü' adıyla alınıyor. Örgütte de kutsal hoca payı tabiri de yine Amerika Öşrü ile aynı anlama geliyor.