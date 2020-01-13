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  • 13.01.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 16:58

'nün şifreleri bir bir ortaya çıkıyor! Gizli kararları 'Altın Günü'nde almışlar!

Terör örgütü ’nün her geçen gün yeni bir hainliği ortaya çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı FETÖ sözlüğü, örgütün bilinmeyenlerini ve tüm şifrelerini gözler önüne serdi. FETÖ sözlüğüne göre, örgütsel kararlar Altın Günü adı altında yapılan gizli toplantılarda alınmış.

Gizli kararları 'Altın Günü'nde almışlar!

ELEBAŞI VAKFIN İSMİNİ DE 'ALTIN NESİL' KOYMUŞ
Emniyet'in sözlüğüne göre, terör örgütü '' adı altında tek tipleştirilmiş örgüt mensupları yetiştirmeyi hedefliyor. FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de kaldığı çiftliğin bağlı olduğu vakfın adına 'Altın Nesil' (Golden Generation) verilmesinde de bu hedefin etkili olduğu belirtiliyor.

FETÖ ELEBAŞININ HARACININ ADI 'AMERİKA ÖŞRÜ'
'de bulunan örgüt mensupları tarafından toplanan himmet gelirleri ve örgütün diğer finansal kaynaklarından FETÖ elebaşına da pay ayrılırken bu pay '' adıyla alınıyor. Örgütte de kutsal hoca payı tabiri de yine Amerika Öşrü ile aynı anlama geliyor.

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