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  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:18

Son dakika: 'nün Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... 'nün Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i görevde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün MEB yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Bakanlığı personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

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