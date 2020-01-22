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  • 22.01.2020 12:24
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 12:24

merkezli 3 ilde operasyonu!

Son dakika haberi... merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

3 ilde FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce 'ye ait kurumlarda çalıştıkları belirlenen 11 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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