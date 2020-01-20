Yavuz görevde Türkiye'nin Akdeniz'deki kararlı duruşu birçok ülkeyi rahatsız etti. Ama Ankara KKTC Hükümeti'nin 2011'de Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde 3. sondaj faaliyetini gerçekleştirmeye karar verdi.

Türkiye'nin Akdeniz'deki kararlı duruşu birçok ülkeyi rahatsız etti. Ama Ankara KKTC Hükümeti'nin 2011'de Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde 3. sondaj faaliyetini gerçekleştirmeye karar verdi. Bu yüzden Ada'nın güneyindeki 'G' ruhsat sahasına, petrol ve doğalgaz aramak için Yavuz sondaj gemimiz intikal etti.