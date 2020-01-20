FETÖ’ye operasyon Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları, terör örgütü FETÖ/ PYD'ye karşı soruşturma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Eskişehir polisi de düğmeye bastı.

Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları, terör örgütü FETÖ/ PYD'ye karşı soruşturma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Eskişehir polisi de düğmeye bastı. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 muvazzaf subay, 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç edilen şüpheli, evlerinde gözaltına alındı. TÜM MANŞETLER