FETÖ’ye operasyon

Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları, terör örgütü FETÖ/ PYD'ye karşı soruşturma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Eskişehir polisi de düğmeye bastı. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 muvazzaf subay, 1 emekli askeri personel ile 1 meslekten ihraç edilen şüpheli, evlerinde gözaltına alındı.
- Güncel
- 20.01.2020
- Gazete
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