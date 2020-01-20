Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayımlanan Şubat 2020 celp dönemi duyurusu ile birlikte detaylar belli oldu. e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak olan askerlik yerlerinin tarihi açıklandı. Silahaltına alınacak yükümlülerin meraklı bekleyişi sona eriyor. Peki, Şubat 2020 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/1 askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (ŞUBAT 2020)

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...