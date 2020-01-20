Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
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