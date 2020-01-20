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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 21:17

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı 'ın görüştüğü bildirildi. Görüşmede, ve başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı 'ın görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, ve başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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