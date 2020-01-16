Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

Bakan Akar; İran Savunma Bakanı Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur. Bşk. Tümg. Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Son dakika: Bakan Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ile görüştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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