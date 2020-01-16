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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 17:18

Son dakika: , Hatemi ile görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

; Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur. Bşk. Tümg. Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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