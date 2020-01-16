Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

Bakan Akar; İran Savunma Bakanı Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur. Bşk. Tümg. Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.