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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 18:57

Son dakika: Metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazasıyla ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberine göre 'de ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü, şartıyla serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mecidiyeköy'de dün meydana kazayla ilgili metrobüs şoförünün ifadesi alındı.

SERBEST BIRAKILDI
Daha sonra mahkemeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğince şartıyla serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy Köprüsü'nde, dün Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosikletin çarpışması sonucu Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralanmış, Azder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, metrobüs sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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