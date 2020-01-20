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Kaçakçılara geçit yok

Emniyet ve Jandarma bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimleri, 2019'da gerçekleştirdikleri operasyonlarla organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmadı.

Kaçakçılara geçit yok
Emniyet ve Jandarma bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimleri, 2019'da gerçekleştirdikleri operasyonlarla organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmadı. Yurt genelinde 337'si planlı olmak üzere 560 operasyon düzenlendi. 65'i örgüt elebaşı olmak üzere 1035 şüpheli tutuklandı.

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