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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 15:53

'deki hamleleri hazmedemeyen Rumlar, 'ye "korsan" dedi!

Güney Rum Yönetimi Cumhurbaşkanlığı, 'nin 'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Rumlar, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri için; Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına uymadığını ve korsan bir devlet olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'yi korsanlıkla suçlayan Rum Yönetimine tepki gösterdi.

Rumlardan skandal Türkiye açıklaması
Kuzey Türk Cumhuriyeti () Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 'nin 'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Rum yönetimine sert tepki gösterdi. "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir" diyen Taçoy, "Kıbrıs Rum liderliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları 'korsanlık' olarak değerlendirmiş. Haddini bilmez Rum liderliği, bu Ada'da sadece korsan devletin kendileri olduğunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

"KATLİAMA DEVAM EDECEKTİNİZ"
Olaya ilişkin açıklama yapan Hasan Taçoy şöyle devam etti: "Kıbrıs Türkünü, 1960 Cumhuriyeti'nden silah zoruyla uzaklaştıran, haklarımızı gasp eden Rum liderliğidir. Türkiye bölgede olmasaydı, Türkiye bizlerin garantörü olmasaydı, Rum liderliği olarak deniz korsanları gibi Kıbrıs Türküne saldıracak ve katliamlarınıza yine devam edecektiniz. Rum lider 'e ve şurasına hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir."

YAVUZ YENİ ARAMA BÖLGESİNDE
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ruhsat sahalarında Yavuz sondaj gemisinin, üçüncü sondaj faaliyetiyle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği'nin (AB) öncelikle Birlik dayanışması kisvesiyle bu gerçeklikten uzak, ön yargılı, çifte standartlı politikalarını sona erdirmesi gerektiğini bildirdi.

Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Yavuz sondaj gemisinin, cuma günü KKTC hükümetinin 2011'de Türkiye Petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada'nın güneyindeki "G" ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtti.

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