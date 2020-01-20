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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 15:45

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile yaptığı konuşmanın ayrıntılarını anlattı

Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatan Başkan Erdoğan, "Ben kendisine şunu söyledim 'Bunlara terörist diyorsunuz da devlet terörü estiriyor. Bu adam yüz binlerce insan öldürdü ve hala şu anda 'de bombalar yağdırılıyor.' Tabi bunu kabul edemiyor." dedi.

Erdoğan Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı

Başkan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Başta olmak üzere gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirme yapan Başkan Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

PUTİN'İN YAKLAŞIMI LEHTE OLDU
Libya'nın yanı sıra bugün hem Sayın Putin ile görüşmemde hem de zirvede konusunu gündeme getirme fırsatını buldum. Bu arada Sarrac ile bir görüşmem oldu. Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdulmecid Tebbun ile de bir görüşme yaptık. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmede de gerekli mesajları kendisiyle paylaştım. Sayın Putin'le gerek 'daki gerekse ondan sonraki süreçte bunları çok açık net değerlendirme fırsatını bulduk. Bu sürece olan yaklaşımı bazı gerçekleri görmesi bakımından lehte oldu..

"İDLİB DE KONUŞULDU"
Mesela biz bugün sadece Libya'yı işlemedik, İdlib'i de işledik. İdlib konusunu hem Libya ile ilgili yaptığım konuşmada işledim hem de Sayın Putin ile etraflıca uzun uzadıya İdlib konuştuk. Kendisine durumu anlattık. Kendisi de "İlgili arkadaşlarımız dışişleri, savunma, istihbarat bu ilişkilerini süratle devam ettirsinler" dedi. Onlar şimdi "kendilerinin canını yaktığını söyledikleri" bizim ise "ılımlı muhalif" olarak baktığımız kişilere terörist olarak bakıyorlar. Ben kendisine şunu söyledim "Bunlara terörist diyorsunuz da Esed devlet terörü estiriyor. Bu adam yüzbinlerce insan öldürdü ve hala şu anda İdlib'de bombalar yağdırılıyor." Tabi bunu kabul edemiyor.

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