AA çalışanları serbest kaldı

Mısır'da darbeci Sisi'nin polisleri tarafından gözaltına alınan AA'nın Kahire Bürosu çalışanları serbest bırakıldı. 3 kişinin yaklaşık 3 bin 500'er yüz lira kefaletle salıverildiği öğrenildi. Mısır'da darbeci Sisi'nin polisleri tarafından gözaltına alınan AA'nın Kahire Bürosu çalışanları serbest bırakıldı. 3 kişinin yaklaşık 3 bin 500'er yüz lira kefaletle salıverildiği öğrenildi. Ancak ofisin hala polis kontrolünde tutulduğu belirtildi. Son dakika haberi... Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanları serbest bırakıldı
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