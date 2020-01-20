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AA çalışanları serbest kaldı

Mısır'da darbeci Sisi'nin polisleri tarafından gözaltına alınan AA'nın Kahire Bürosu çalışanları serbest bırakıldı. 3 kişinin yaklaşık 3 bin 500'er yüz lira kefaletle salıverildiği öğrenildi.

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