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  • 19.01.2020 11:35
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 11:35

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin'de olan , ABD'li mevkidaşı Mile Pompeo ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Dİ MAİO İLE DE GÖRÜŞTÜ
Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de görüştü.

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