Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Dİ MAİO İLE DE GÖRÜŞTÜ
Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de görüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.