Tıpış tıpış isimleri ver



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini takip eden gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Bahçeli, "Tiyatroya hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz? Kılıçdaroğlu, 'ByLock'çu vekiller açıklansın. 120, 180 arasında ByLock kullanan var' diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock'çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldi.