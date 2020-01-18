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Tıpış tıpış isimleri ver

Genel Başkanı , kendisini takip eden gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Bahçeli, "Tiyatroya hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz? , ''çu vekiller açıklansın. 120, 180 arasında ByLock kullanan var' diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock'çuları 'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz" şeklinde konuştu.


MHP Genel Başkanı , kendisini takip eden gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Bahçeli, "Tiyatroya hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz? , ''çu vekiller açıklansın. 120, 180 arasında ByLock kullanan var' diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock'çuları 'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz" şeklinde konuştu.



Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldi.


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