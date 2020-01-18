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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 21:53

Son dakika: açıkladı: 5 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberine göre , yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 teröristin 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık açıkladı: 5'i daha teslim oldu

, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 teröristin 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı.

Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle teslim olmalar son yılların en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 5 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 13'e yükseldi.

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