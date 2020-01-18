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  • 19.01.2020 01:14
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 01:14

Son dakika: Kadıköy'de annesi ile eşini silahla öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy'de eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova'yı öldüren Tahsin Yüksekova Ataşehir'de silahıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Yüksekova, polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'deki vahşetle ilgili flaş gelişme!


Olay, saat 18.00 sıralarında Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tahsin Yüksekova(38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın(37) bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı. Tahsin Yüksekova, bu sırada eşi Seyhan Yüksekova'ya silahla bir kaç el ateş etti. Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdı. Tahsin Yüksekova, Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde araştırma yaptı.

ZANLI YAKALANDI
Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüpheli Tahsin Yüksekova Ataşehir'de olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakalandı. Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Mustafa Yılmaz, Zühmiye Yüksekova için, "Mahalle esnafımız çiçekçi. Sevdiğimiz bir ablamızdı. Ben çalışırken silah sesini duyup dışarı çıktığımda yerde yatıyordu zaten" dedi.



Kaynak: DHA

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