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Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan , dün akşam böbrek ve akciğer yetmezliğinden tedavi gördüğü ve 'nde () hayatını kaybetti.


Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan , dün akşam böbrek ve akciğer yetmezliğinden tedavi gördüğü ve 'nde () hayatını kaybetti. Ecevit için düzenlenecek olan cenaze programı bugün belli olacak. 1923 yılında 'da doğan Rahşan Ecevit, ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıydı. 1946'da ile evlenmişti. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Merhum Başbakanlarımızdan Ecevit'in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


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