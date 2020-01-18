

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Rahşan Ecevit, dün akşam böbrek ve akciğer yetmezliğinden tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) hayatını kaybetti. Ecevit için düzenlenecek olan cenaze programı bugün belli olacak. 1923 yılında Bursa'da doğan Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıydı. 1946'da Bülent Ecevit ile evlenmişti. Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Merhum Başbakanlarımızdan Ecevit'in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



