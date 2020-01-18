Af yasası ne zaman çıkacak? MHP'nin gündeme getirdiği af yasası ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti. Mahkum ve ailelerinin merakla beklediği yeni infaz düzenlemesinin Başkan Erdoğan'a sunulmasının ardından detaylar ortaya çıktı. İnfaz düzenlemesinde 'cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar'a indirim yapılmayacak. İlk etapta 42 bin kişi tahliye olacak. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İnfaz düzenlemesinin detayları nasıl olacak? İşte cevaplar...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Yargı Paketi'nin birkaç hafta içinde Meclis'in gündemine getirileceğini açıkladı. Af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer alacağı ikinci yargı paketinin detayları ortaya çıktı. Yasanın hangi tarihe çıkacağı resmi olarak belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİNCİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

"Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 yılı Mayıs ayında milletimiz ile paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilerek kanunlaştı.

Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine "seri muhakeme usulü" ve "basit yargılama" adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz."

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