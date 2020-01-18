Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Bunların en büyük marifeti yalan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

90 milyon yolcu kapasitesiyle açılan İstanbul Havalimanımız dev projelerden biridir. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kolları sıvadık. Metronun toplam uzunluğu 37.5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşuyor. 10 kazı makinesi birden çalışıyor. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Amacımız günde 470 metre ray ve 24 saat çalışmayı gerçekleştirmektir. Rayları ve malzemeleri ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak. Ulaşım Gayrettepe'den 35 dakikada sağlanacak. Hasdal'a kadar olan bölüm yıl sonunda açılacak. İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor. İstanbul'da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık.





İSTEMEZÜK DİYENLER MARMARAY'DAN GEÇİYOR

Marmaray'ı yaptık, ardından da Avrasya'yı açtık. İstemezük diyenler Marmaray'dan geçiyor, Avrasya'dan geçiyor. Saygı duymazlar. Onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, ne dediler istemezük. Yaptık mı yaptık. İnşallah orada ralı sistemi köprüde 3'üncü hat olarak yapacağız. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı yaptık. İzmir İstanbul arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. 8-8.5 saatlik yolu buna indirdik. Bunları zihniyetinde bu yok. Çünkü bunlar hem hizmet vermezler hem de hizmet edene teşekkür etmezler. İnşaası devam eden hızlı tren hatlarıyla ülkemizi dört bir noktaya bağlayacağız. İstanbul dünyanın megakenti olarak en büyük şehirlerinden birisi olarak bu namını daha da yayacak.

Marmaray ve Avrasya'dan sonra yeni tünelimiz, Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını da bitirdik. Hattı günlük 6.5 milyon yolcu kullanacak.

İBB Başkanı olduğumuzda İstanbul'da raylı sistem 34 kilometreyi zar zor buluyordu. Uzunluğu 14.2 kilometre olan tünellerin ve 288 kilometre olan metro hatlarının yapımı sürüyor.

HİZMETTE REKABET SİYASİ REKABETTEN ÖNDE GELİR

Halen hizmet veren veya inşaası süren 318 kilometrelik raylı sistem ağının 165 kilometresini yani yarıdan fazlasını Ulaştırma Bakanlığı'mız gerçekleştirdi. İstanbul'un yönetimi mahalli yönetimlere bırakılmayacak kadar hayatidir. Büyük projeleri hükümet olarak üstleniyoruz. Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir.

Türkiye'nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden kat be kat fazla hizmet götürmeyi başardık.

BAŞVURU 1 MİLYONU GEÇTİ

Toplu konut olmaz, yapılmaz diyorlardı. Başvuru 1 milyonu aştı. Niye benim milletim bir kuruma inanıyorsa, orada akan sular durur. TOKİ'ye inanıyor, başvuru yapıyor. Faizler indikçe benim vatandaşımın bu noktadaki müracaatı daha da artacak. Vatandaşımın gecekonduda oturmasını istemiyorum. Milletimiz daima yanımızda yer aldı. Faizleri indirdik, daha da inecek. Faziler indikçe her sektörde talep artacak.

1989 yılında ülkemizdeki belediyelerin çok büyük bir bölümü CHP çizgisindeki bir anlayışın eline geçmişti. 1994 seçimlerinde hepsi tarihe gömüldü.

Ülkeyi ve şehirleri yönetme yetkisi almak herkese nasip olmaz. Şayet milletin size verdiği bu fırsatı hakka ve halka hizmet anlayışıyla değerlendirirseniz önünüzde uzun bir aydınlık yol açılır. Bizim amacımız kimseyi rencide etmek değildir. Tam tersine bu ülkenin ve 82 milyonun Cumhurbaşkanı olarak halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyorum.





BUNLARIN EN BÜYÜK MARİFETİ YALAN

Söz verdiler, sözlerini yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlatacağız dediler, ucuzlattılar mı? Bunların en büyük marifeti yalan. Biz verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk. Hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyiz.

Ücretsiz süt vereceklerdi, hala süt gelecek. Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin.







"HALA MONTRÖ DİYORLAR"

İstanbul'da Kanal İstanbul tartışması yaşandı. Bugün de bir toplantı yapmışlar. Bunların Millet İttifakı var ya. Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak bir şey yok. Hala Montrö diyorlar. İstanbul'a alternatif su yolu ihtiyacını İBB Başkanlığımdan beri savundum savunuyorum. 2011'deki seçimlerde adını Çılgın Proje koymuştuk. Rahmetli Menderes bugün İstanbul trafiğinin nefesini açan dev yolları açarken "Buraya uçak mı indireceksin" demişlerdi. 15 Temmuz Köprüsü için CHP İstanbul'un başına gelen en büyük felaket demişlerdi. FSM için de benzer yaygarayı koparmışlardı. YSS'yi inşaa ederken benzer saldırılara maruz kalmıştık. YSS için de kısmi yürütmeyi durdurma kararını yanlış anlayıp "Üçüncü Köprü artık 2 kuleden ibaret" manşetleri atmışlardı. Hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangisini sayacağımı şaşırıyorum. Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje.

ATATÜRK HAVALİMANINI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kuzey Marmara Otoyolu özellikle İstanbul'un transit yol yükünü aldı mı? İstanbul Havalimanı gurur abidesi olarak çalışıyor mu? İlgisiz alakasız resimlerle İsatanbul Havalimanı'nı kötülemenin peşindeler mi? Neymiş, Putin İstanbul Havalimanı'na inmemiş. Biz de İstanbul Havalimanı'na inmiyoruz. Ben Atatürk Havalimanı'nı uçak seyahatleri için özel yaptırdığımız şeref salonları var. Putin de oraya gelmişti, orada karşılanmıştı. 15 Temmuz gecesi darbelere karşı mücadele verdiğimiz şeref salonu uzun yıllar hizmet verecek durumda. İstanbul Havalimanı'nda şeref salonu inşasına gerek duymadık. Atatürk Havalimanı'nı bu amaçla kullanıyoruz.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda fikirleri bulunmadığından eminiz. 2011 yılından beri çeşitli vesilelerde projeyi anlattık. İstanbul Boğazı'nda 45 bin gemi geçiyor. Her gün iki yakadan 500 bin kişi gidip geliyor. Boğaz trafiği baskısı her geçen yıl artıyor. Montrö'ya göre boğaz trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Kanal İstanbul'u Montrö Sözleşmesi bağlar mı bağlamaz mı bilgileri yok. Kanal İstanbul'un Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kanal İstanbul tarzı su yollarının yaygın ve oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011'den bu yana adım adım dersimizi çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.





Kanal güzergahı boyunca 17 bin metrenin üzerinde etütler yapıldı. Deneyler ve zemin çalışmaları ardından kanalın modellemesine geçildi. Mühendislik projeleri sonrası bugünkü aşamaya gelindi. 125 milyar lira değil, 75 milyar lira maliyeti var. İstanbul bir başka güzel olacak. Kanal etrafında kentsel dönüşüm projesine izin verilecek. 500 bin kişilik alana izin verilecek. Hafriyat bu projeye uygun şekilde değerlendirilecek.

Haliç'ten çıkan balçığı Alibeyköy'deki taş ocağına doldurduk, çocuklar için oyun alanı halinde getirildi. Bu proje her ayrıntısı düşünülmüştür. Projenin inşaasında inşallah hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Kanal İstanbul'a karşı kör düşmanlık yapanlara rağmen Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Abide eseri ülkemize kazandıracağız.

Bunlar dev projeleri anlamıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını güvenlik altına almak, Akdeniz'deki çabalarımızı eleştirmelerine ne diyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA LİBYA TEPKİSİ

Şimdi de her ağızlarını açtıklarında "Ne işimiz var bizim Libya'da" diyor. Bunu söyleyen zat daha önce Akdeniz'de herkes var Türkiye yok diye bizi suçluyordu.

Gözü var görmüyorlar, kulağı var duymuyor, dili var ama konuşamıyor.

Ülkemizin Libya'da ne işi varla Akdeniz'de ne işi var diye sormak aynı şeydir. Yarın Almanya'ya gidiyorum. Bay Kemal bunu da görmezsin.

Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek. Sen katil Esed'le her türlü flörtü yapmaya devam et.

Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu?

Türkiye Akdeniz'deki hakları teslim edilene kadar Libya'da olmayı sürdürecektir.

Ne diyor "Biz Atatürk'ün partisiyiz". Geç o işi geç, kimlere anlatıyorsun. Kabrinden kalksa bu ülkede size yaşam hakkı tanımayacağını biliyorum.

Bizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmekten kimse alıkoyamayacak.

Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Hanım rahmetli oldu, kendilerine rahmet diliyorum.