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onayı tamam

Çevre ve , Projesi'nin sürecinde itirazları değerlendirdiklerini ve ÇED raporunu dün itibarıyla onayladıklarını belirterek, "1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı, 5000 ve 1000 ölçekli uygulama imar planlarının da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Kanal İstanbul ÇED onayı tamam
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin sürecinde itirazları değerlendirdiklerini ve ÇED raporunu dün itibarıyla onayladıklarını belirterek, "1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı, 5000 ve 1000 ölçekli uygulama imar planlarının da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız" dedi.

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