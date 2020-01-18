Kanal İstanbul ÇED onayı tamam

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED sürecinde itirazları değerlendirdiklerini ve ÇED raporunu dün itibarıyla onayladıklarını belirterek, "1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı, 5000 ve 1000 ölçekli uygulama imar planlarının da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız" dedi.
- Ekonomi
- 18.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.