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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 08:10

Son dakika: 'da gözaltına alınan çalışanı İstanbul'da

Son dakika haberine göre; 'da Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Türkiye’ye geldi.

Mısır'da gözaltına alınan Hilmi Balcı İstanbul'da

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