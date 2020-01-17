Son dakika haberine göre; Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberine göre; Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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