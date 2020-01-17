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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 07:07

Son dakika: merkezli 51 ilde eş zamanlı operasyonu: 82 tutuklama

Son dakika haberine göre merkezli 51 ilde, /'nin yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 176 şüpheliden 145'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u etkin pişmanlık yasasından faydalanırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 82'si tutuklanırken, 24'ü de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 176 şüphelinin büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları belirlendi. 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 145 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u da etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.



82 ZANLI TUTUKLANDI
Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 106 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 56'sı içerisinde çalışan subay olmak üzere 82 zanlı tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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