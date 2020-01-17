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  • 18.01.2020 07:36
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 07:36

'den peş peşe uyarılar: İstanbul ve bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!

raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere birçok il için peş peşe uyarılarda bulunan Meteoroloji, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçecek. İşte 18 Ocak hava durumu uyarıları...

Meteoroloji'den birçok il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Mardin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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