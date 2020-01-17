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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 13:20

Son dakika: Bahçeli'den ve 'nin "tiyatro" buluşmasına tepki

Terör suçlarından tutuklu bulunan Eski Eş Başkanı 'ın yazdığı "Devran" isimli kitap tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelendi. Tiyatroya katılan 'li isimlerin çokluğu dikkat çekti. CHP ve HDP'nin "tiyatro" buluşmasına bir tepki de MHP lideri Devlet Behçeli'den geldi.

Bahçeli'den CHP-HDP'nin tiyatro buluşmasına tepki
'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı 'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi ve 'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı. Tiyatroda ve CHP'li 'ın olması da dikkat çekti. Skandal buluşmaya gerek siyaset camiasından gerek halktan büyük tepki geldi.



BAHÇELİ: SİZ NİYE GİTMEDİNİZ?
CHP ve HDP'nin tiyatro buluşması, dün akşam gazetecilerle bir araya gelen MHP lideri 'nin de gündemindeydi. Bahçeli, söz konusu buluşma hakkında "Şu gördüğünüz dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerindeki ifadeleri bulunuyor. Tiyatroya hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz?




Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş. Demirtaş cezaevinde bari tiyatroya gittiğinizde değerli bir artistle yan yana otursaydınız da hanımlar evde sizi seyretseydi. Kılıçdaroğlu, 'ByLock'çu vekiller açıklansın. AKP'de 120, 180 arasında ByLock kullanan var' diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock'çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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