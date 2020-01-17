HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı. Tiyatroda Kadir İnanır ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın olması da dikkat çekti. Skandal buluşmaya gerek siyaset camiasından gerek halktan büyük tepki geldi.
BAHÇELİ: SİZ NİYE GİTMEDİNİZ?
CHP ve HDP'nin tiyatro buluşması, dün akşam gazetecilerle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, söz konusu buluşma hakkında "Şu gördüğünüz dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerindeki ifadeleri bulunuyor. Tiyatroya hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş. Demirtaş cezaevinde bari tiyatroya gittiğinizde değerli bir artistle yan yana otursaydınız da hanımlar evde sizi seyretseydi. Kılıçdaroğlu, 'ByLock'çu vekiller açıklansın. AKP'de 120, 180 arasında ByLock kullanan var' diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock'çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ: SİZ NİYE GİTMEDİNİZ?
CHP ve HDP'nin tiyatro buluşması, dün akşam gazetecilerle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, söz konusu buluşma hakkında "Şu gördüğünüz dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerindeki ifadeleri bulunuyor. Tiyatroya hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş. Demirtaş cezaevinde bari tiyatroya gittiğinizde değerli bir artistle yan yana otursaydınız da hanımlar evde sizi seyretseydi. Kılıçdaroğlu, 'ByLock'çu vekiller açıklansın. AKP'de 120, 180 arasında ByLock kullanan var' diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock'çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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