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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 14:03

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak: bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı , bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimiz için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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