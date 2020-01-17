Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimiz için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Albayrak, paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
Albayrak, paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 17, 2020
Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/jNOCaI0Bes
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