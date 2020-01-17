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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 16:42

Son dakika af haberleri: nasıl olacak? ve ne zaman çıkacak?

hakkındaki son gelişmeler, on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İkinci yargı paketi hakkında binlerce kader mahkumu ve aileleri hakkında gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Yeni düzenlemede evde infaz ve gece infaz gibi alternatifler gelecek. Peki, nasıl olacak? İkinci yargı paketi ve ?

İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi, bir süredir gündemde yer alan konuların başnıda bulunuyor. Mahkum ve mahkum yakınları af yasası hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve seçenekli olarak hazırladığı infaz düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Böylelikle yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Peki, infaz yasası nasıl olacak? İşte detaylar...

İNFAZ YASASI NASIL OLACAK?

İşte yeni düzenlemenin detayları...

-Yeni düzenlemeye göre verilen cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

-1 yıl hapis cezası alan, cezayı hafta sonu veya gece çekebilecek.

-Düzenleme; cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerrer suçlar gibi suçları kapsam dışında tutacak.

-Kişi 1 ay dahi hapis cezası alsa; belirli süre cezaevinde yatmak zorunda olacak.

-Kadın ve yaşlılara evde infaz uygulanacakken, hamile kadınların cezası 1,5 ay ertelenecek.

-Cezanın infazının beşte biri denetimli serbestlikle geçecek.

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