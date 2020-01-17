Bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir (29), memleketi Tokat'ta toprağa verildi. 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör unsurlarından temizlenen, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin, yol kontrolü sırasında bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Nevriye- Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Şanlıurfa'daki törenin ardından uçakla memleketi Tokat'a getirildi.





Tokat Havaalanı'nda Bilir'in cenazesini şehidin eşi Sibel Bilir ve yakınları ile protokol üyeleri karşıladı. Şehit Bilir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınıp, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına götürülürken, eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra kent merkezindeki babaevine götürülerek, burada helallik alındı. Şehit Sinan Bilir'in cenazesi, buradan Tokat Valiliği önüne getirildi. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, burada kardeşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin otizmli kardeşi Aşkın Bilir'e ise ağabeyinin fotoğrafı gösterildi.





Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazına; Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Namaz sonrası şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, kardeşinin fotoğrafını askerlerden alarak, cenaze aracına kadar götürdü. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.





ŞANLIURFA ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi de memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyyübiye kırsalında Selmanlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Selmanlar İlkokulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.





Törene şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Ayten ile kardeşleri Mehmet, Kadir, İbrahim, Halil, Hülya ve Sara Alpaklı, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile siyasi parti temsilcileri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.





Vali Erin, yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Uğruna binlerce şehit verdiğimiz ve dünyanın en büyük şehitliği haline gelmiş olan Anadolu topraklarının bir çakıl taşını, bir karışını dahi kimselere kaptırmadan onurlu ve güçlü bir şekilde inşallah evlatlarımıza ve gelecek nesillere teslim edeceğiz. Bir kez daha şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.





İl Müftüsü Ramazan Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Alpaklı'nın naaşı, salavatlar ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Salmanlar Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit olmuştu.