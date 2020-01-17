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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:25

Son dakika: Bakan Kurum'dan 'li 'e tokat gibi sözler

Son dakika haberi... Milletvekili ve Grup Başkan Vekili 'in, ", , ne manası var bu adamların bu parlamentoda? Bunlar birer atanmış" sözlerine Kurum'dan yanıt gecikmedi. Kurum, Özel'in sözleri hakkında, "Bizim nerede konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı belirleyecek olan sayın Özgür Özel değildir. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kabinemiz görev yapmaktadır." dedi.

Kurum'dan CHP'li Özel'e tokat gibi sözler

Grup Başkanvekili 'in, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda?" sözlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tepki gösterdi.

"YÜZDE 52 İLE ÇOĞUNLUĞUN SEÇTİĞİ KABİNEYİZ"
Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızın yüzde 52 oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanımızın iradesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki kabineyi oluşturmuştur. Dolayısıyla bir kişinin seçtiği değil yüzde 52 ile çoğunluğun seçtiği bir kabineyiz. Bizim nerede konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı belirleyecek olan sayın Özgür Özel değildir.



Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kabinemiz görev yapmaktadır. Nerede nasıl konuşacağımızı biz biliyoruz ve o çerçevede hareket ediyoruz. Herkes işine baksın. Türkiye'nin 81 vilayeti hepimizin biz halkımızın sağlığını ilgilendiren, vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren tüm projeleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.

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