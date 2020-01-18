CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asgari ücret açıklaması yaparken CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yeni yılla birlikte zam yapılması gereken memur maaşlarını indirmesi, "Kılıçdaroğlu'nu takan yok" dedirtti.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, "2020 yılı için asgari ücret en az 2 bin 500 lira olmalıdır dedik. Hangi rakamı telaffuz ettiysek önümüzdeki süreçten itibaren Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak" dedi.

İRONİK CHP TABLOSU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu asgari ücret açıklaması yaparken CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yeni yılla birlikte zam yapılması gereken memur maaşlarını indirmesi ironik bir CHP tablosu yarattı. Arda, bugüne kadar örneği görülmemiş bir şekilde memurlara toplu sözleşme gereği maaş gibi ödediği 2 bin 577 liralık sosyal denge tazminatını bin 160 lira civarına düşürme kararı aldı. Böylece Arda, memur sendikasıyla 7. ayda törenle imzaladığı toplu sözleşmeyi de yok saymış oldu.

MESAJLA TEHDİT ETTİ

İsyan eden memurlar, maaş bordrolarını imzalamazken yönetim gönderdiği yazı ile çalışanları 'İmza atmazsanız hakkınızda devlet memurları kanununa göre yasal işlem başlatılır' diye tehdit etti. Memurların karara direnmesini gündeme taşıyan Yeni Asır'ın haberinden sonra Gaziemir Belediyesi bu ay eksik yatırılan maaşların tamamlanacağını ve sosyal denge tazminatların 2 bin 577 lira olarak yatırılacağını belirtti. Edinilen bilgiye göre önümüzdeki aylarda sosyal denge tazminatının indirilmiş hali olan bin 160 lira yatırılacağı öğrenildi.

HAKKI GASP ETMESİN

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Gaziemir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Önceki yıllarda memur kardeşlerimizin sosyal denge tazminatına ilave olarak yakacak, çocuk, kırtasiye, ulaşım, yılda bir kaç kez verilen ikramiyeler gibi birçok farklı kalemde sendikal ve kanuni hakları bulunmaktaydı. Bir kaç yıl önce tüm bu haklar yıllık toplam tutarın 12 aya bölünmesi suretiyle aylık ortalama bir bedel olarak verilmeye başlandı. Son yapılan Temmuz ayındaki sözleşmede de bu gelenek bozulmadı. Ancak bu yaşadığımız süreçte Sayın Arda kamuoyunu yanıltacak açıklamalarına bir yenisini ekledi ve maalesef imzaladığı sözleşmeye aykırı işler yapmaya çalıştı. Yani bugün ödenen bedelin tamamı sosyal denge tazminatı değildir. Lütfen kamuoyunu yanıltmasın ve emekçinin kazanılmış haklarını gasp etmesin" dedi.





"BU AÇIKLAMALAR KARŞILIK BULMAZ"

AK Parti Gaziemir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Göreve geldiği 31 Mart seçimlerinden bugüne emekçiyle uğraşan Başkan Arda'nın bu emekçi düşmanı tavrından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerdeki asgari ücret açıklamasının Gaziemir Belediyesi'nde karşılık bulacağına inanmıyorum" dedi.

YENİ ASIR