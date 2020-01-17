İBB Meclisi, 16 Ocak tarihli oturumu 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis oturumunda, 13 Ocak'ta CHP ve İYİ Parti'nin teklifi ile komisyona sevk edilen cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanması ve cemevlerine ibadethane statüsü tanınması konusu oylandı.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

İBB Meclisi'nde İstanbul'da yer alan cemevlerinin "ibadethane" olarak tanınması için sunulan teklif yapılan oylamada oy çokluğu ile reddedildi.

SKANDAL İFADE

CHP ve İYİ Parti'nin meclise sunduğu komisyon raporunda, ''Türk devletinin düzenlendiği...'' şeklindeki ifade ise büyük tepki topladı. Komisyon raporunu ise, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve CHP Grup Başkanvekili İ. Doğan Subaşı, 2020/152 dosya numarası ile meclise sundu.

"TEMSİLCİLER HANGİ DEVLET ADINA ORADA?"

Söz konusu komisyon raporunun sosyal medyada yayılmasının ardından, bazı kullanıcılar skandal ifadeleri, ''Bu teklifi veren CHP ve İYi Parti temsilcileri hangi devlet adına orada, merak ediyoruz'' sözleriyle eleştirdi.



