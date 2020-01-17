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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 11:32

komisyon raporunda skandal ifade! dan tepki yağdı: Hangi devlet adına oradalar?

() Meclisi'nde 'daki cemevlerinin 'ibadethane' olarak tanınması için sunulan teklif, oy çokluğu ile reddedildi. ve İYİ Partili üyelerin vermiş olduğu teklifte geçen, ''Türk devletinin düzenlediği...'' ifadelerine dan büyük tepki yağdı. Skandal ifadeye, "Hangi devlet adına orada, merak ediyoruz" diyerek sert çıktılar.

İBB komisyon raporunda skandal ifade!

Meclisi, 16 Ocak tarihli oturumu 1. Başkanvekili başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis oturumunda, 13 Ocak'ta ve İYİ Parti'nin teklifi ile komisyona sevk edilen cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanması ve cemevlerine ibadethane statüsü tanınması konusu oylandı.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ
İBB Meclisi'nde 'da yer alan cemevlerinin "ibadethane" olarak tanınması için sunulan teklif yapılan oylamada oy çokluğu ile reddedildi.

SKANDAL İFADE
CHP ve İYİ Parti'nin meclise sunduğu komisyon raporunda, ''Türk devletinin düzenlendiği...'' şeklindeki ifade ise büyük tepki topladı. Komisyon raporunu ise, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve CHP Grup Başkanvekili İ. Doğan Subaşı, 2020/152 dosya numarası ile meclise sundu.

"TEMSİLCİLER HANGİ DEVLET ADINA ORADA?"
Söz konusu komisyon raporunun da yayılmasının ardından, bazı kullanıcılar skandal ifadeleri, ''Bu teklifi veren CHP ve İYi Parti temsilcileri hangi devlet adına orada, merak ediyoruz'' sözleriyle eleştirdi.


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